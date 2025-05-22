40 dereceyle gelen mayıs sıcağı, 80 yıllık rekorları kıracak; ardından sağanakla düşecek. Türkiye, yaza giriş yapacağı bir hafta sonuna giriyor. Gelen açıklamaya göre; sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak u durum ise 1945’ten bu yana kayıtlara geçen en yüksek mayıs değeri olacak. Ancak bu kavurucu hava uzun sürmeyecek. Bir televizyon kanalına açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen, pazar gecesi Marmara başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağışların etkili olacağını, sıcaklıkların bir anda 8-9 derece düşeceğini belirtti.