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Uzmanlar "en riskli saatler" diyerek uyardı: 1945’ten bu yana yaşanan en sıcak hava olarak tarihe geçecek

Uzmanlar "en riskli saatler" diyerek uyardı: 1945’ten bu yana yaşanan en sıcak hava olarak tarihe geçecek

15:5122/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>40 dereceyle gelen mayıs sıcağı, 80 yıllık rekorları kıracak; ardından sağanakla düşecek. Türkiye, yaza giriş yapacağı bir hafta sonuna giriyor. Gelen açıklamaya göre; sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak u durum ise 1945’ten bu yana kayıtlara geçen en yüksek mayıs değeri olacak. Ancak bu kavurucu hava uzun sürmeyecek. Bir televizyon kanalına açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen, pazar gecesi Marmara başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağışların etkili olacağını, sıcaklıkların bir anda 8-9 derece düşeceğini belirtti.</p>
40 dereceyle gelen mayıs sıcağı, 80 yıllık rekorları kıracak; ardından sağanakla düşecek. Türkiye, yaza giriş yapacağı bir hafta sonuna giriyor. Gelen açıklamaya göre; sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak u durum ise 1945’ten bu yana kayıtlara geçen en yüksek mayıs değeri olacak. Ancak bu kavurucu hava uzun sürmeyecek. Bir televizyon kanalına açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen, pazar gecesi Marmara başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağışların etkili olacağını, sıcaklıkların bir anda 8-9 derece düşeceğini belirtti.

Termometreler 80 yılın zirvesini görecek: Bazı illerimizde hafta sonunda 40 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıklar, mayıs ayı rekorlarını tarihe gömmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da 32 dereceye çıkacak sıcaklıkların hemen ardından ani bir değişim yaşanacağına dikkat çektiği açıklamasında; Pazar gecesi başlayacak kuvvetli yağışların sıcaklıkları bir anda 8-9 derece düşüreceğini kaydetti.

 “Sıcak hava dalgası yolda”


Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada Mayıs ayında yaşanan dengesiz hava koşullarını değerlendirirken, bu hafta itibarıyla yaz sıcaklarının başladığını söyledi. Özellikle pazar günü İstanbul’da sıcaklığın 32 dereceye ulaşacağını, Türkiye’nin pek çok noktasında ise 30 derecenin üzerinde değerlerin görüleceğini aktardı. İzmir’de 33, Antalya’da 30 ve Adana’da 35 dereceyi bulabilecek sıcaklıklar, kısa sürede etkisini gösterecek.


“Pazar gecesi yağış geliyor, sıcaklıklar 8-9 derece birden düşecek”


Prof. Dr. Orhan Şen’in dikkat çeken uyarısı, sıcaklığın ardından gelecek soğuk dalgaya yönelik oldu. Şen, “Montları biraz daha bekletelim. Pazar gecesi Trakya’dan başlayarak Kuzey Ege, Marmara, İstanbul ve Batı Karadeniz’de kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu yağışla birlikte sıcaklıklar 8-9 derece birden düşecek” dedi. Yağışlar pazartesi gününe de sarkacak. Sıcak-soğuk geçişleri nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

“Montlar bir hafta daha dolapta kalmasın”


Şen, sıcaklıkların pazartesi itibarıyla mevsim normallerine döneceğini belirterek, “Montu bir hafta daha giyebiliriz” dedi. Yağışların Türkiye genelinde artması bekleniyor. Tarımsal açıdan önemli bir gelişme olarak özellikle İç Anadolu’da bu yağışların verimlilik açısından kritik olduğu ifade edildi.

“80 yıllık sıcaklık rekorları kırılabilir”


Öte yandan alınan bilgilere göre, Balıkesir ve Bursa’da hafta sonunda mayıs ayına ait en yüksek sıcaklık rekorları aşılabilir. 25 Mayıs’ta her iki kentte sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Bursa’da daha önce en yüksek mayıs sıcaklığı 26 Mayıs 1945’te 37 derece olarak ölçülmüştü. Balıkesir’de ise bu rekor 17 Mayıs 2020’de 37,8 dereceyle kayıtlara geçmişti. Yeni tahminler bu değerlerin aşılabileceğini gösteriyor.

“Güneş çarpmasına karşı dikkatli olun”


Meteoroloji, aşırı sıcaklara karşı vatandaşları uyardı. Güneş çarpmasının, vücudun ısı kontrol mekanizmasının bozulması sonucu ortaya çıkan ciddi bir durum olduğu belirtildi. Özellikle nem oranının %70’in üzerine çıkması, güneş çarpması riskini artırıyor.

11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiği vurgulandı. Özellikle yaşlılar ve çocuklar risk grubunda yer alıyor. Açık renkli ve bol kıyafetlerin tercih edilmesi, bol su tüketimi, ağır yiyeceklerden kaçınılması ve sık duş alınması tavsiye edildi.

(Meteoroloji hafta sonu hava durumu tahminleri)

(Meteoroloji hafta sonu hava durumu tahminleri)

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