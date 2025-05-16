ABD gözden çıkarınca daha da canileşti

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Tarihi imtiyazlar kopardı
S. Arabistan'dan 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü alan ABD Başkanı Trump, Katar'da da 1,2 trilyon dolarlık anlaşmaya imza atarak tarihi imtiyazlar kopardı. Trump'ın Katar'a yönelik en dikkat çeken ticari hamlesi 210 adet ABD yapımı Boeing 787 Dreamliner ve 777X uçağının satışını kapsayan anlaşma oldu. Mutabakat, "Boeing'in şimdiye kadarki en büyük siparişini içeren anlaşması" olarak duyuruldu. Trump, BAE'nin de ABD'ye on yılda 1,4 trilyon dolar yatırım yapacağını söyledi.
Tek amacı öldürmek ve yıkım
İşgalci İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren aralıksız gerçekleştirdiği bombardımanlarda Gazze'de çoğu kadın ve çocuk 103 sivili daha öldürdü. Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail'i denklem dışı bırakan adımlarına eş zamanlı gerçekleşti. İşgalci güç, Gazze'de olası bir ateşkes ihtimalini dahi katliamlarla engellemeye çalışıyor.
Şimdi hedef Avrupa kupası
Süper Lig’de üst üste 3. şampiyonluğuna koşan Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası öncesindeki sezonda da ligde üst üste 3 şampiyonluk almıştı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, aynı başarıyı tekrarlamak ve gelecek sezon ligde 4. şampiyonlukla birlikte yeni bir Avrupa kupasını müzeye getirmenin planlarını yapıyor.