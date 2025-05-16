ABD gözden çıkarınca daha da canileşti

Tarihi imtiyazlar kopardı

S. Arabistan'dan 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü alan ABD Başkanı Trump, Katar'da da 1,2 trilyon dolarlık anlaşmaya imza atarak tarihi imtiyazlar kopardı. Trump'ın Katar'a yönelik en dikkat çeken ticari hamlesi 210 adet ABD yapımı Boeing 787 Dreamliner ve 777X uçağının satışını kapsayan anlaşma oldu. Mutabakat, "Boeing'in şimdiye kadarki en büyük siparişini içeren anlaşması" olarak duyuruldu. Trump, BAE'nin de ABD'ye on yılda 1,4 trilyon dolar yatırım yapacağını söyledi.