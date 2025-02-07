ABD İsrail'e 10 tonluk bomba verecek: 'Tüm Bombaların Anası' GBU-43 İsrail'e gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Tüm Bombaların Anası" olarak bilinen, nükleer olmayan en büyük bomba GBU-43/B MOAB'ı İsrail'e teslim edeceklerini duyurdu.
Trump'ın geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi’nin ABD'ye devredilmesi hakkında yaptığı açıklama tüm dünyadan tepki görmüştü.
Şimdi ise Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'e GBU-43/B mühimmatı vereceklerini açıkladı.
GBU-43/B, 'Tüm Bombaların Anası' olarak biliniyor. Bunun sebebi ise söz konusu bombanın 'en güçlü nükleer olmayan silah' olması.
İsrail, 2003 yılında üretilen bombayı yaklaşık 22 yıl boyunca ABD'den talep etmiş ancak ABD bu isteklerin tamamını reddetmişti.
9.800 kilogram ağırlığa sahip olan GBU-43/B'nin uzunluğu 9.1 metre, namlu çapı ise 103 santimetre.
GBU-43/B, ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e verdiği 925 kilogramlık MK-84 mühimmatından (fotoğrafta) 10 kat daha etkili.
İsrail'in GBU-43/B'yi İran'a karşı kullanacağı öne sürülse de Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı kullanacağından endişe ediliyor.
ABD ordusu, GBU-43/B'yi ilk olarak 13 Nisan 2017'de Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'a ait bir sığınağa düzenlenen hava saldırısında kullanmıştı.
ABD'nin bu kararının, soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washigton ziyaretine 'denk gelmesi' ise dikkati çekti.
ABD'nin işgalci İsrail'e kaç adet GBU-43/B göndereceği ise şimdilik bilinmiyor.