Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.