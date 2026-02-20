Yeni Şafak
Aksaray’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aksaray’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza gece yarısı Tacin Mahallesi 1861 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mücahit A. idaresindeki 31 FA 134 plakalı otomobil ile Berat K. (20) yönetimindeki 68 AGG 831 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak ağır yaralandı. 

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. 

Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

