Ankara'da cezaevine giren kadının yakınları evini temizlemeye gitti: Derin dondurucuda erkek bebek cesedi buldular

Bebeğin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin, G.İ.'nin çocuğu olup olmadığı henüz öğrenilemedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.















