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Antalya'da korkunç şüphe: Denizden çıkan çocuk bir anda fenalaştı

Antalya'da korkunç şüphe: Denizden çıkan çocuk bir anda fenalaştı

20:2515/07/2025, Salı
IHA
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Selinus Sahili'nde denize girdikten kısa süre sonra rahatsızlanan 9 yaşındaki bir çocuğun, yapılan ilk muayenesinde deniz kaynaklı enfeksiyon şüphesiyle karşılaşıldı. Olayın ardından bölgedeki deniz suyu kalitesi bir kez daha gündeme gelirken, yetkili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, H.İ.T. isimli çocuk, Pazar günü saat 15.30 sıralarında ailesiyle birlikte serinlemek amacıyla Selinus Sahili'ne gitti. Denizden çıktıktan kısa bir süre sonra çocuğun vücudunda su toplamaları ve yanık benzeri kızarıklıklar oluştu. Aile tarafından aile hekimine götürülen çocuğun yapılan muayenesinde, enfeksiyonun deniz kaynaklı olabileceği değerlendirildi.


Söz konusu olay üzerine Gazipaşa Kaymakamlığı ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sahilden alınan numunelerin laboratuvar ortamında analiz edileceği ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.


Geçtiğimiz yıl yine aynı bölgede yapılan deniz suyu analizlerinde bazı sahil noktalarında rota virüsü tespit edilmiş, durum kamuoyuyla paylaşılmış ancak gerekli önlemlerin yetersiz kaldığı yönünde eleştiriler gündeme gelmişti.

Atık borusu cep telefonuyla kaydedildi


Enfeksiyon şüphesiyle gündeme gelen olayla eş zamanlı olarak, Selinus Sahili'nde liman girişine yakın bir noktada bulunan atık su borusundan denize sıvı madde salındığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, borudan çıkan sıvının doğrudan denize aktığı görüldü.

Borudan salınan sıvının içeriğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüleri kaydeden vatandaş Ayhan Kızgıngül, "Yaklaşık dört yıldır Gazipaşa'da yaşıyorum. Yaz sezonlarında sabah saatlerinde Selinus Sahili'nde düzenli olarak denize giriyorum. Son günlerde deniz kıyısında oluşan sarı renkli görüntüler dikkatimi çekti. Kaynağını tespit etmek için limana yüzerek gittim ve mendirek bölgesinde, denizin altındaki borudan çıkan sıvının görüntüsünü aldım. Bu görüntüleri gerekli yetkili makamlara ilettim. Burada her gün yüzlerce insan, özellikle çocuklar denize giriyor. Konunun detaylı şekilde araştırılmasını talep ediyorum."


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