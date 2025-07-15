Antalya'da korkunç şüphe: Denizden çıkan çocuk bir anda fenalaştı

Borudan salınan sıvının içeriğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüleri kaydeden vatandaş Ayhan Kızgıngül, "Yaklaşık dört yıldır Gazipaşa'da yaşıyorum. Yaz sezonlarında sabah saatlerinde Selinus Sahili'nde düzenli olarak denize giriyorum. Son günlerde deniz kıyısında oluşan sarı renkli görüntüler dikkatimi çekti. Kaynağını tespit etmek için limana yüzerek gittim ve mendirek bölgesinde, denizin altındaki borudan çıkan sıvının görüntüsünü aldım. Bu görüntüleri gerekli yetkili makamlara ilettim. Burada her gün yüzlerce insan, özellikle çocuklar denize giriyor. Konunun detaylı şekilde araştırılmasını talep ediyorum."



