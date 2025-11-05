Yeni Şafak
Antalya’da sebze ve meyve deposunda yangın

Antalya’da sebze ve meyve deposunda yangın

21:005/11/2025, Çarşamba
Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan bir sebze ve meyve deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Alanya’nın Saray Mahallesi Hacıkadırcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, haldeki bir sebze ve meyve deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

 İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında depoda maddi hasar meydana geldi.


