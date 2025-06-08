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Antalya'da serinlemek isteyenler Düden Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da serinlemek isteyenler Düden Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu

13:178/06/2025, Pazar
AA
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Antalya'da mavi ile yeşilin buluştuğu doğal güzelliğiyle dikkati çeken Düden Şelalesi, sıcak havadan bunalan Antalyalılar ve turistlerin alternatif adresi oldu.

Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerin yanı sıra kısmen daha yüksek bölgelerde bulunan şelaleleri de tercih ediyor.

Yeşilin ve mavinin buluştuğu doğal güzellikleri ve buz gibi suyuyla dikkati çeken, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Düden Şelalesi, serinlemek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Asırlık ağaçların gölgesinde serin bir ortam sağlayan şelaleye gelenler, fotoğraf çektiriyor, yürüyüş yapıyor, eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarıyor.

Suyun döküldüğü alanlarda yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, şelale çevresindeki mesire alanlarında piknik yapma imkanı da buluyor.

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