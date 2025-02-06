Antalya'daki Dinopark'ta tuvaletin mescide çevrildiği iddiası

"Orada bir mescit olmasaydı bile, ben ceketimi yere serip namazımı kılardım. Ancak bu ortamda namaz kılınca içim hiç rahat etmedi. Allah affetsin, böyle bir yerde kılınan namazın kabul olup olmadığı konusunda endişelerim var. İçeride koku olmasa bile ortamın görüntüsü bile insanı tiksindiriyordu. Yerde halılar var ama ortam son derece uygunsuzdu. Psikolojik olarak büyük bir rahatsızlık yaşadık ve neye uğradığımızı anlayamadık. O anda yetkililere bir şey söylemedim ama bölgeyi detaylıca inceledim ve fotoğraflarını çektim. Bu olayın üstü kapatılmamalı, sorumlular en ağır cezaları almalıdır. Yetkililerden bu konuyu titizlikle takip etmelerini ve derhal bir çözüm bulmalarını talep ediyorum."