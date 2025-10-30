Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Sosyal konutta gelir kriteri netleşti
Sosyal konutta hane halkı gelir sınırı netleşti. Başvuru sahiplerinin son 1 yıllık
ortalama aylık gelirinin en fazla 127 bin TL; İstanbul’da ise 145 bin TL olması
gerekiyor. Hesaplamaya maaş dışı tüm düzenli gelirler dahil edilecek. Anne,
baba ve velayeti altındaki çocukların gelirleri hesaplamada etkili olacak.
Asra mührümüzü vuracağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında “Asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; savunma sanayiinden ekonomiye, eğitimden tarıma, turizme, enerjiye ve dış politikaya kadar her alanda ezber bozan atılımlar içindeyiz. Bölgesinde lider; dünyada muteber; büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.
UEFA'dan göz hapsi
Bahis skandalı sonrası PFDK’ya sevk edilen üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, UEFA’nın da radarına girdi. FIFA kokartlı Küçük’e yapılan görevlendirmeleri iptal eden UEFA’nın da soruşturma açma hazırlığında olduğu öğrenildi.