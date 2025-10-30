Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Asra mührümüzü vuracağız

Asra mührümüzü vuracağız

04:0030/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Sosyal konutta gelir kriteri netleşti

Sosyal konutta hane halkı gelir sınırı netleşti. Başvuru sahiplerinin son 1 yıllık

ortalama aylık gelirinin en fazla 127 bin TL; İstanbul’da ise 145 bin TL olması

gerekiyor. Hesaplamaya maaş dışı tüm düzenli gelirler dahil edilecek. Anne,

baba ve velayeti altındaki çocukların gelirleri hesaplamada etkili olacak.

Asra mührümüzü vuracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında “Asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; savunma sanayiinden ekonomiye, eğitimden tarıma, turizme, enerjiye ve dış politikaya kadar her alanda ezber bozan atılımlar içindeyiz. Bölgesinde lider; dünyada muteber; büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

UEFA'dan göz hapsi

Bahis skandalı sonrası PFDK’ya sevk edilen üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, UEFA’nın da radarına girdi. FIFA kokartlı Küçük’e yapılan görevlendirmeleri iptal eden UEFA’nın da soruşturma açma hazırlığında olduğu öğrenildi.

#gündem
#manşet
#gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gözler o tarihte: Ekim enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim enflasyon oranı ne kadar olacak? Merkez Bankası beklentileri paylaştı