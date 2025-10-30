Asra mührümüzü vuracağız

Sosyal konutta gelir kriteri netleşti

Sosyal konutta hane halkı gelir sınırı netleşti. Başvuru sahiplerinin son 1 yıllık

ortalama aylık gelirinin en fazla 127 bin TL; İstanbul’da ise 145 bin TL olması

gerekiyor. Hesaplamaya maaş dışı tüm düzenli gelirler dahil edilecek. Anne,

baba ve velayeti altındaki çocukların gelirleri hesaplamada etkili olacak.