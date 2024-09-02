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Beyoğlu'nda 3 metrelik çöküntü: Son anda kurtuldu! Yol trafiğe kapatıldı

16:15 - 2/09/2024 Pazartesi
DHA

İstanbul Beyoğlu'nda belediye aracının geçtiği sırada yol çöktü. Yaklaşık 3 metrelik çöküntü nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapandı.

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Olay, Tomtom Mahallesi Kaymakam Reşat Bey Sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, sokaktan belediye kanal aracının geçtiği sırada yolda çökme yaşandı. 

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Şoför yaptığı manevrayla çöken alana düşmekten son anda kurtuldu.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine Beyoğlu Belediyesi ekipleri geldi. 

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Çöken alanın etrafı bariyerlerle çevrildi. 

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Yol ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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#İstanbul
#Beyoğlu
#Çökme
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