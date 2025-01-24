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Can yakan 9 soru

Can yakan 9 soru

04:0024/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Merkez Bankası faizde beklentileri görmezden geldi

İş dünyasının beklentilerini görmezden gelen Merkez Bankası, üretimi desteklemekten uzak bir faiz indirimi yaptı. Gösterge faizinin 2,5 puan indirilerek yüzde 47,5’ten yüzde 45’e düşürülmesi faizden geçinen kesimi sevindirdi. MB'nin bir sonraki toplantısı martta.


Cevap aranan dokuz soru

‘Kazanma’ hırsıyla gözü dönmüş işadamının tedbirsizliğinden başlayarak, görevinin gereğini yapmayan sorumluların ihmaller zinciri sonucu yanan Grand Kartal Otel, 78 cana mezar oldu. İnceleme ve soruşturma hemen başlatıldı. Derinleştikçe fotoğraf ortaya çıkacak. Ancak katliam düzeyinde can kaybına yol açan süreçte daha şimdiden cevap bekleyen sorular var.


Umudu son maça kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını ağırlayan Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Puanını 9'a çıkaran sarı-lacivertliler play-off umudunu son maçına taşıdı.


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