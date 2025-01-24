Can yakan 9 soru

Cevap aranan dokuz soru

‘Kazanma’ hırsıyla gözü dönmüş işadamının tedbirsizliğinden başlayarak, görevinin gereğini yapmayan sorumluların ihmaller zinciri sonucu yanan Grand Kartal Otel, 78 cana mezar oldu. İnceleme ve soruşturma hemen başlatıldı. Derinleştikçe fotoğraf ortaya çıkacak. Ancak katliam düzeyinde can kaybına yol açan süreçte daha şimdiden cevap bekleyen sorular var.



