Tsunami riskine ilişkin de açıklamalarda bulunan Pampal, Marmara ve Ege’nin bu kesiminde büyük çaplı tsunami beklenmediğini belirtti. “Kuzey Anadolu Fayı yanal atımlı bir fay olduğu için bu tür faylar genelde büyük tsunamiler üretmez” diyerek paniğe gerek olmadığını ifade etti. Güneybatı Anadolu kıyılarında ise geçmişte tsunami dalgalarının gözlemlendiğini belirten Pampal, Antalya’dan İzmir’e kadar uzanan kıyı hattında bu etkilerin görüldüğünü ancak bunların da abartılacak boyutta olmadığını kaydetti.