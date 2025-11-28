Cesetle aynı odada 21 boyunca işkence: Savunması 'pes' dedirtti! İstenen ceza belli oldu

"RIZASI DIŞINDA HİÇBİR ŞEY OLMADI"





Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanan İlyas S.'nın yargılanmasına Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya İlyas S. ile Fatma O.'nun avukatları Elif Tuba Karakoç, Gizem Berceste Olgun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat Gizem Yılmaz katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada savunma için ek süre isteyen İlyas S.'ye söz verdi. Müştekiyle 3 aylık birlikteliklerinin olduğunu iddia eden İlyas S., "Onun rızasıyla cinsel birliktelik oldu, rızası dışında hiçbir şey olmadı. Yaralı olduğu dönemde onun isteğiyle ve istediği şekilde cinsel ilişkiye girdik. Fatma O. ile evlilik aşamasındaydık. Hatta yakınlarının da soruşturma aşamasında böyle beyanları olmuştu" diyerek kendini savundu.