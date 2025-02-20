Çöken TÜSİAD'ın rant düzeni

25 projede 4.500 konut

Emlak Konut GYO, 4.500 konutu kapsayan "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını duyurdu. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki toplam 25 projeyi içeren kampanyada; 'peşinatsız ödeme', 'taksitsiz ilk yıl 've 'leasing destekli finansman' gibi 3 ödeme seçeneği var. En ucuz daire fiyatı 5 milyon 650 bin lira, en düşük taksit ise 61 bin 698 lira olacak.



