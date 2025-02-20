Çöken TÜSİAD'ın rant düzeni

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
25 projede 4.500 konut
Emlak Konut GYO, 4.500 konutu kapsayan "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın detaylarını duyurdu. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki toplam 25 projeyi içeren kampanyada; 'peşinatsız ödeme', 'taksitsiz ilk yıl 've 'leasing destekli finansman' gibi 3 ödeme seçeneği var. En ucuz daire fiyatı 5 milyon 650 bin lira, en düşük taksit ise 61 bin 698 lira olacak.
Yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜSİAD’a tepki göstererek “Kraldan çok kralcı davrananların ederi, onlara sahiplerinin biçtiği değer kadardır. Kuklalarla işimiz olmaz, bizim muhatabımız kuklacılardır. Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye’yi özlüyor da olabilirsiniz, ama yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz” dedi.
Fenerbahçe tur için sahada
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika ekibi Anderlecht’e saat 23.00’te konuk olacak. İstanbul’daki ilk maçta aldığı 3-0’lık avantajla sahaya çıkacak olan sarı-lacivertli temsilcimiz, 2 farklı mağlubiyette dahi turu geçen taraf olacak.