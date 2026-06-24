Daha önce böylesi görülmedi: Anadolu'da eşi benzeri olmayan ritüel alanı araştırılıyor

"Ritüel alanında çocuk iskeletleri bulundu"





Siena Üniversitesi’nden Dr. Valentina Orsi ritüel alanında bulunan kalıntılardan söz ederek, "Bu ritüel alanında birkaç tane iskelet halinde çocuk bedeni bulundu. Bu çok istisnai bir durum. Diğer yerlere kıyasla pek görülmemiş bir şey. Çocuk kemiklerine 2013-2014 ilk kez rastlandı. Mezar olup olmadığı belli değil. Pek çok farklı alana yayılmış durumda. 2013-2014’ten bu yana çok az bulunmaya başladı. Hitit belgelerinde çocuk gömülmelerine dair çok az bilgi olduğu için ve burada bulunan çocuk iskeletlerine diğer yerleşim yerlerinde çok fazla rastlanılmadığı için tanımlamak oldukça zor oluyor. Hala araştırmaya devam ediyoruz" dedi.