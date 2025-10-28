Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Depremde çöktükten sonra yenilenen İskenderun sahili açılıyor

Depremde çöktükten sonra yenilenen İskenderun sahili açılıyor

12:0728/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından 80 santimetre çöken 3,5 kilometrelik sahil şeridi yenilendi. Sahil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yarın yapılacak törenle hizmete açılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 3,5 kilometrelik İskenderun sahilinde 80 santimetre çökme yaşandı. Çökme nedeniyle sahilde her yağmurda ve gelgitte su basmaya başladı. Suların kıyıdaki ev ve iş yerlerine ulaşması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahkimat çalışması başlatıldı.

Sahilin sosyal donatıları, doğal güzellikleri ile vatandaşların nefes alabileceği bir mekan olacağı, 303 bin metrekarelik alandaki çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye'de yapılmış en büyük çevre ve doğa koruma projelerinden biri olarak dikkat çekeceği bildirildi.

Farklı branşlarda spor alanlarının yanı sıra vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği sosyal tesisler ile seyir terasının da arasında olduğu 18 sosyal donatının inşasının tamamlanmak üzere olduğu proje alanının, yüzde 50'sinden fazlasının da yeşil alan olacağı bildirildi.

Projenin tamamlanan 303 bin metrekarelik alanı, yarın saat 14.30'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılacağı törenle hizmete açılacak. 

#Hatay
#İskenderun
#Deprem
#Murat Kurum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Balıkesir Sındırgı'da üst üste depremler: En son nerede deprem yaşandı? 28 Ekim AFAD ve Kandilli bugün son yaşanan depremler listesi