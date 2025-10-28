Depremde çöktükten sonra yenilenen İskenderun sahili açılıyor

Sahilin sosyal donatıları, doğal güzellikleri ile vatandaşların nefes alabileceği bir mekan olacağı, 303 bin metrekarelik alandaki çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye'de yapılmış en büyük çevre ve doğa koruma projelerinden biri olarak dikkat çekeceği bildirildi.