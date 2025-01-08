Dışişleri Bakanı Fidan KKTC'ye gitti

Fidan, KKTC temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek. Bakan Fidan'ın, Tatar ile ortak bir basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.