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Dışişleri Bakanı Fidan KKTC'ye gitti

Dışişleri Bakanı Fidan KKTC'ye gitti

14:338/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
AA
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<p>Bakan Fidan, mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüşme gerçekleştirdi.</p>
Bakan Fidan, mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Resmi ziyaretler kapsamında giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Lefkoşa'da bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da hazır bulundu.

Fidan, KKTC temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek. Bakan Fidan'ın, Tatar ile ortak bir basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın yarın bazı programlara katılmasının ardından temaslarını tamamlayarak KKTC'den ayrılacağı bildirildi.

#KKTC
#Hakan Fidan
#Tahsin Ertuğruloğlu
#Dışişleri Bakanlığı

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