Diyarbakır'daki vahşette sır perdesi aralanıyor: Olay yeri yakınında 4 boş mermi kovanı tespit edildi

Remzi Sati'nin bacanağı Ali Askan (60), “Pazar akşamı 9'u 10 geçe eşiyle beraber evde otururken Ali arayıp ‘Gel, benim camışım (manda) kaybolmuş' demiş. Kapattıktan 3-4 dakika sonra tekrar aramış, demiş ‘Gel, camışı bulmuşuz köye getirelim.' Ali ortağıdır. O da ortağı diye üzerlerine elbise almamışlar. Sabah 9.30'da bilgi bize ulaştı. Hanımı benim yeğenimdir, biz ona telefon açtık. Kendisi dedi ‘Bu akşam Remzi evden çıkmış bize ulaşan olmadı.' Biz telefonda görüştükten sonra aramaya çıktık. Cenazeyi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan kum ocağında buldular. Araba yanık durumdaydı. Allah bırakmasın, öyle diyeyim. Hem çocuğunu hem onu yakmışlardı. Sen babayı yaktın, çocuğu niye yaktın. Çocuğun ne suçu vardı. Aracı gördüm ben. Yanımda başka bir akrabam vardı. Dedi ‘Remzi başınıza ne getirmişler.' Arabadan 1 metre uzaktaydım. Dediler, fazla yanaşmayın, otopsi falan alacaklar biz de uzaklaştık. Daha neyin ne olduğunu görmedik. Dediler, 150 metre ileride çocuğun ayakkabısı bulunmuş. 40-50 metre herhalde kaçmış çocuk, bunlar yakalamışlar. Babasının ayakkabısını da orada bulmuşlar. Birkaç tane mermi bulmuşlar ağaçların altında olay yerinde değil, ağaçların altında bulmuşlar. Yakın bir arkadaşım vardı. Dedi ‘Gördüm elleri bağlı.' Öyle dedikleri zaman ben arabadan çekildim. Çünkü dayanamadım” diye konuştu.