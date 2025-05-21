Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini Isparta karşılıyor: Hasat başladı

İzmir'den gül bahçelerini ziyarete gelen Saadet Dinçbilen, "Çok güzel bir deneyim oldu. Çok mutlu olduk. Mis gibi bir havası var, doyamadık. Ortam harika." ifadelerini kullandı.





Kente gelmek için gülün hasat dönemini tercih ettiklerini dile getiren Emine Yörükak ise bedensel engelli olan eşiyle gezdikleri gül bahçelerine hayran kaldıklarını, keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.