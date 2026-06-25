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Engelli asansöründe mahsur kalan genci itfaiye ekibi kurtardı

Engelli asansöründe mahsur kalan genci itfaiye ekibi kurtardı

23:3425/06/2026, Perşembe
DHA
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Adana'da evin dışına yapılan engelli asansöründe mahsur kalan özel gereksinimli genç, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın dış cephesine yapılan engelli asansöründe özel gereksinimli bir gencin mahsur kaldığını fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. 

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle asansörden çıkarılan genç, yakınlarına teslim edildi.

İsmi açıklanmayan özel gereksinimli gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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