Engelli asansöründe mahsur kalan genci itfaiye ekibi kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın dış cephesine yapılan engelli asansöründe özel gereksinimli bir gencin mahsur kaldığını fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi.