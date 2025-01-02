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Erciyes'e ziyaretçi akını: Bir günde 110 bin kişi geldi

Erciyes'e ziyaretçi akını: Bir günde 110 bin kişi geldi

16:582/01/2025, Perşembe
AA
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<p>Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri'nin en önemli kış turizmi merkezi olarak öne çıkıyor.</p>
Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri'nin en önemli kış turizmi merkezi olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i, 2025'in ilk gününde 110 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni yıl tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Erciyes'te kayak ve snowboard yaptı.

Bazı misafirler ise kızakla kayarak güzel havanın tadını çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in 112 kilometrelik kayak pisti uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

Yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını aktaran Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi, yeni yılın ilk gününde 110 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaparak rekor kırdı. Bu yoğunluk, Erciyes'in kış turizmindeki gücünü ve cazibesini gösteriyor." dedi.

Büyükkılıç, Erciyes'in her geçen yıl artan ilgiyle kış turizminde uluslararası bir marka haline gelmeye devam ettiğine vurgu yaptı.

#Erciyes Dağı
#Kayak
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#Kış Turizmi

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