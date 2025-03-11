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Esed'in kaçtığı gün hazırlığa başladılar

Esed'in kaçtığı gün hazırlığa başladılar

04:0011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Akkuyu NGS enerji sistemine dahil oluyor

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, birinci güç ünitesi türbininin işletmeye hazır olduğunu söyledi. Santralin 2, 3 ve 4. ünitelerinde de önemli ilerlemeler kaydedildi.


Fitne 3 ay önce planlandı

Esed artıklarının 6-7 Mart’ta Lazkiye ve çevresinde hükümet güçlerine yönelik saldırıları Suriye’nin hâlâ tehdit altında olduğunu gösterdi. Yeni Şafak’ın bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre Baas taraftarları, Esed 8 Aralık’ta ülkeden kaçtığı gün “isyan”ın hazırlığına başladı.


Fatih Tekke Trabzonspor'da

Trabzonspor yönetimi, tecrübesinden istifade etmeyi düşündüğü teknik direktör Şenol Güneş’e farklı bir görevlendirme teklifinde bulundu. Bordo-mavililer, teknik direktörlük görevine ise Fatih Tekke'yi getirdi. 47 yaşındaki teknik adam bugün Trabzon'da olacak.


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