Esed'in kaçtığı gün hazırlığa başladılar

Akkuyu NGS enerji sistemine dahil oluyor

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, birinci güç ünitesi türbininin işletmeye hazır olduğunu söyledi. Santralin 2, 3 ve 4. ünitelerinde de önemli ilerlemeler kaydedildi.



