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Geri sayım başladı: 3,5 milyon sürücüye kritik uyarı! Ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak

Geri sayım başladı: 3,5 milyon sürücüye kritik uyarı! Ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak

15:011/07/2025, الثلاثاء
AA
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Eski tip sürücü belgesi kullanan 3 milyon 549 bin 583 kişi bir ay içinde ehliyetlerini yenilemezlerse, belgeleri geçersiz sayılacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı.


Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 sürücünün 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak


Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak.


Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.


Yeni ehliyetler adrese teslim ediliyor


Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.


Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

#Ehliyet
#Sürücü belgesi
#Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
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