Geri sayım başladı: 3,5 milyon sürücüye kritik uyarı! Ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı.





Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 sürücünün 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.