Hazırlıklı olun: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor, Meteoroloji il il uyardı

Sonbahar, Türkiye genelinde etkisini hissettirmeye başladı. Meteoroloji, 4 Ekim Cumartesi için yeni hava durumu raporunu paylaştı. Hafta sonu plan yapacaklar dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminlerinde Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İşte il il hava durumu.
Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini bildirirken, çarşamba günü ise yurdun büyük bölümünde sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı ve Burdur'un doğusunun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Şiddetli rüzgara dikkat
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Yarın Ege ve Karadeniz'in kıyı kesimleri yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde;
Ankara'da 23, İstanbul'da 22, İzmir'de 24, Samsun'da 27, Antalya'da 26, Adana'da 33, Erzurum'da 25, Diyarbakır'da 33 derece civarında seyredecek.
Çarşamba günü şemsiyesiz çıkmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Ekim 2025 Çarşamba günü ise sağanak yağışların yurdun büyük bir kısmının etkisi altına alacağını duyurdu.
Çarşamba günü sağanak yağış beklenen iller arasında "Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Bolu, Karabük, Çankırı, Mersin, Adana, Hatay, Adıyaman, Malatya" yer alıyor.