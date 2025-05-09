Hindistan Siyonizmi

Enflasyonun 10 puanı konuttan

Konut ve iş yeri kira artış oranlarının 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi ortalamasına göre belirlenmesi, enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratıyor. 2019'da kiracıyı korumak amacıyla getirilen "12 aylık enflasyon ortalaması" uygulaması yıllık TÜFE'nin üzerinde kaldığı için kiracılara da zarar veriyor. Nisanda yıllık enflasyon yüzde 37,8 olurken, 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 48,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran yıllık TÜFE'nin yaklaşık 11 puan üzerinde. Zamlar 12 aylık enflasyon ortalamasına göre değil de, yıllık TÜFE'ye göre belirlenirse, kiracılar yüzde 48,7 yerine yüzde 37,8 ile kontrat imzalayabilecek.