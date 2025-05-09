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Hindistan Siyonizmi

04:009/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Mayıs 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Enflasyonun 10 puanı konuttan

Konut ve iş yeri kira artış oranlarının 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi ortalamasına göre belirlenmesi, enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratıyor. 2019'da kiracıyı korumak amacıyla getirilen "12 aylık enflasyon ortalaması" uygulaması yıllık TÜFE'nin üzerinde kaldığı için kiracılara da zarar veriyor. Nisanda yıllık enflasyon yüzde 37,8 olurken, 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 48,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran yıllık TÜFE'nin yaklaşık 11 puan üzerinde. Zamlar 12 aylık enflasyon ortalamasına göre değil de, yıllık TÜFE'ye göre belirlenirse, kiracılar yüzde 48,7 yerine yüzde 37,8 ile kontrat imzalayabilecek.

Hindistan'ın rol modeli İsrail

22 Nisan sonrası Pakistan'a yönelik saldırgan bir tırmandırma stratejisi uygulayan Hindistan, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı işgal ve ilhak politikasını örnek alıyor. İsrail'in işlediği suçlara rağmen dokunulmazlık zırhına bürünmesinden cesaret alan Hint saldırganlığı, Yeni Delhi ile Tel-Aviv arasındaki ideolojik, askeri ve siyasi ittifakı göz önüne seriyor.

Gereken transfler yapılacak

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurul

öncesi yönetim kurulu listesini tanıttı. Adalı, yaptığı konuşmada, “Hocanın raporu

doğrultusunda hangi bölgeye kaç transfer gerekiyorsa o kadar transfer yapacağız” dedi.

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