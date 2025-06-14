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İki bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor: Meteorolojiden açıklama geldi hafta sonuna dikkat

İki bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor: Meteorolojiden açıklama geldi hafta sonuna dikkat

07:1914/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Meteorolojinin tahminlerine göre Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise bu bölgeler dışında normallerin üzerinde seyredecek.

Son tahminlere göre; Kuzey, iç ve doğu kesimler parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer yerler ise parçalı ve az bulutlu olacak.

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.


Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

MARMARA


Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


EGE


Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


AKDENİZ


Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





İÇ ANADOLU


Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


BATI KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz ile ilk saatlerde Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





DOĞU ANADOLU


Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, kuzey ve batısının çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.


GÜNEYDOĞU ANADOLU


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.





#hava durumu
#meteoroloji
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