Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
3 milyon kiracı ev sahibi olacak
Türkiye’de nüfusun yüzde 56’sı ev sahibi, yüzde 44’ü ise kiracı konumunda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, önümüzdeki 10 yıl içinde bu oranı yüzde 66’ya çıkarmayı hedefliyor. 17,3 milyon olan ev sahibi sayısının; konut arz artışı, finansman modelinin çeşitlendirilmesi ve alım gücünün yükseltilmesiyle 2035’te 20,4 milyona çıkarılması hedefleniyor.
İSKİ'nin geç okuma hilesi
İBB’ye bağlı İSKİ idaresi sayaçları geç okuyarak su faturalarına %100’ü aşan örtülü zamlar yapıyor. Sayaçların yasal okuma süresi 30 gün. Ancak İSKİ, tüketilen metreküpün artması ve kademenin yükselmesi için sayaçları 40-45 gün sonra okuyor.
Trabzonspor havaya girdi
Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor, zirvedeki yükselişini sürdürüyor. Çaykur Rizespor deplasmanından 4 sezon sonra 3 puanla dönen bordo-mavili takım, Galatasaray ile olan 5 puanlık farkı koruyarak takibini sürdürdü. Şampiyonluk sezonuna benzer bir puana ulaşan Karadeniz ekibinin taraftarları da havaya girmeye başladı.