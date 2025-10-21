Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İSKİ'nin geç okuma hilesi

İSKİ'nin geç okuma hilesi

04:0021/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

3 milyon kiracı ev sahibi olacak

Türkiye’de nüfusun yüzde 56’sı ev sahibi, yüzde 44’ü ise kiracı konumunda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, önümüzdeki 10 yıl içinde bu oranı yüzde 66’ya çıkarmayı hedefliyor. 17,3 milyon olan ev sahibi sayısının; konut arz artışı, finansman modelinin çeşitlendirilmesi ve alım gücünün yükseltilmesiyle 2035’te 20,4 milyona çıkarılması hedefleniyor.


İSKİ'nin geç okuma hilesi

İBB’ye bağlı İSKİ idaresi sayaçları geç okuyarak su faturalarına %100’ü aşan örtülü zamlar yapıyor. Sayaçların yasal okuma süresi 30 gün. Ancak İSKİ, tüketilen metreküpün artması ve kademenin yükselmesi için sayaçları 40-45 gün sonra okuyor.


Trabzonspor havaya girdi

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor, zirvedeki yükselişini sürdürüyor. Çaykur Rizespor deplasmanından 4 sezon sonra 3 puanla dönen bordo-mavili takım, Galatasaray ile olan 5 puanlık farkı koruyarak takibini sürdürdü. Şampiyonluk sezonuna benzer bir puana ulaşan Karadeniz ekibinin taraftarları da havaya girmeye başladı.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI 2026: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? İşte tüm hesaplamalar