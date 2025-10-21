İSKİ'nin geç okuma hilesi

3 milyon kiracı ev sahibi olacak

Türkiye’de nüfusun yüzde 56’sı ev sahibi, yüzde 44’ü ise kiracı konumunda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, önümüzdeki 10 yıl içinde bu oranı yüzde 66’ya çıkarmayı hedefliyor. 17,3 milyon olan ev sahibi sayısının; konut arz artışı, finansman modelinin çeşitlendirilmesi ve alım gücünün yükseltilmesiyle 2035’te 20,4 milyona çıkarılması hedefleniyor.



