Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da organize suç örgütü üyelerine dev operasyon: 104 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da organize suç örgütü üyelerine dev operasyon: 104 şüpheli gözaltına alındı

14:3115/05/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Operasyonlarda 104 kişi yakalanırken, 58'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve çalıntı araç ele geçirildi.

İstanbul'da motosikletli gruplar aracılığıyla kurşunlama, yağma ve tehdit suçları işleyen organize suç örgütleri ile bu gruplara, yasa dışı silah temin eden şüphelilere yönelik 15 ilçede operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 104 kişi yakalanırken, 58'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve çalıntı araç ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Şişli, Tuzla ve Ümraniye'de 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda 23 farklı olaya karıştığı belirlenen 104 kişi gözaltına alındı.5 ayrı kaçak silah üretilen atölyeye baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 325 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 64 kurusıkı tabanca, 3 bin 709 silah mekanizması, bin 464 namlu, 5 bin 592 fişek, 5 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi. 

SOSYAL MEDYADA SİLAH TEŞHİR EDENLER YAKALANDI

Öte yandan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sosyal medya platformlarında silah teşhir ederek halk arasında korku ve panik yaratmaya çalışan, organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 45 kişiyi tespit etti. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklandı, 23 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltında bulunan 23 kişiyle ilgili işlemler sürüyor.



Bu kişiler de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Sergiye İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

#İstanbul
#Operasyon
#Şüpheli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Motokuryeler için yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: P1 belgesi zorunlu mu oldu?