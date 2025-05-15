İstanbul'da organize suç örgütü üyelerine dev operasyon: 104 şüpheli gözaltına alındı

Çalışmalar sonucunda 23 farklı olaya karıştığı belirlenen 104 kişi gözaltına alındı.5 ayrı kaçak silah üretilen atölyeye baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 325 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 64 kurusıkı tabanca, 3 bin 709 silah mekanizması, bin 464 namlu, 5 bin 592 fişek, 5 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.