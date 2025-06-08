İstanbullular Karadeniz doğası için Gürcü köyünü tercih ediyor

Doğayla iç içe tesislerine ilk etapta 15 bungalov yaptıklarını dile getiren Turan, şöyle devam etti:





"Odaların, evlerin 11'i 2 kişilik, yatak odası oturma grubu banyo tuvaleti var. 4'ü dubleks üstte yatak odası bulunuyor alt kısmı daha geniş. Daha sonra kendi imkanlarımızla 4 taş ev yaptık. Bungalovların üzerine güneş enerji sistemi kurduk. Kendi enerjimizi karşılıyoruz fazlasını sisteme satıyoruz. Restoranımızda kahvaltı ve diğer öğünler mevcut. Kızartmasından, tatlısına, çikolatasından yaban mersini reçeline kadar bol çeşitli kahvaltımız var. Gürcü köyü olduğumuz için kahvaltıda ve yemekte genellikle bölgeden edindiğimiz ürünleri kullanıyoruz. Gürcü yemekleriyle kahvaltı hizmetimiz de oluyor."