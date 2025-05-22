Kimse İsrail'e anılmak istemiyor

Kimse İsrail’le anılmak istemiyor

Gazze’de ateşkese rağmen kara saldırılarına başlayan ve yüz binlerce kişiyi ölüme sürükleyecek bir abluka uygulayan İsrail, gittikçe yalnızlaşıyor. İsrail Dışişleri'nden bir yetkili, “Daha da şiddetlenecek bir tsunamiyle karşı karşıyayız. Kimse İsrail ile anılmak istemeyecek” dedi.