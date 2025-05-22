Kimse İsrail'e anılmak istemiyor

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İstanbul yeniden kongre atağında
İstanbul 9 yıl sonra dünya kongre şehirleri sıralamasında ilk 20'de yer aldı. Megakent, 2015'te üstlendiği 148 kongre ile 8'inciliğe yükselmişti. Ancak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından etkinlikler bıçak gibi kesildi. Tanıtımların hız kazanmasıyla İstanbul, kongre turizminde yeniden üst sıralara çıktı. 2024'te 86 kongrenin yapıldığı İstanbul, Avrupa'da 15'inci, dünyada ise 20'nci oldu.
Kimse İsrail’le anılmak istemiyor
Gazze’de ateşkese rağmen kara saldırılarına başlayan ve yüz binlerce kişiyi ölüme sürükleyecek bir abluka uygulayan İsrail, gittikçe yalnızlaşıyor. İsrail Dışişleri'nden bir yetkili, “Daha da şiddetlenecek bir tsunamiyle karşı karşıyayız. Kimse İsrail ile anılmak istemeyecek” dedi.
Öncelik golcüde
Şampiyonluk hasreti 11 sezona çıkan F.Bahçe’de kadro büyük oranda yenilenecek. En-Nesyri, Dzeko ve Cenk ile yolları ayıracak olan yönetim, PSG’den Muani ve Lille’den ayrılan David için nabız yokluyor. Muani için kiralama David’e ise 15 milyon Euro imza parası teklif edilecek.