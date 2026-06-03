Koruma altındaki 'ayı gülü' çiçek açtı: Koparmanın cezası 699 bin 245 lira

Koparmanın cezası 699 bin 245 lira





Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uyguluyor.





Latince adı 'Paeonia officinalis' olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve fotokapanlar ile takip yapılıyor. Koruma altındaki çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası ise 699 bin 245 lira. Kurum ve kuruluşların zarar vermesi halinde ise uygulanacak ceza 3 milyon 496 bin 767 liraya yükseliyor.