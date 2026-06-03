Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Afyonkarahisar
Koruma altındaki 'ayı gülü' çiçek açtı: Koparmanın cezası 699 bin 245 lira

Koruma altındaki 'ayı gülü' çiçek açtı: Koparmanın cezası 699 bin 245 lira

10:053/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki Kisra Vadisi'nde, koruma altındaki 'ayı gülü' çiçekleri açtı. Halk arasında 'kızıl gül' olarak da bilinen ayı gülü, sadece mayıs ve haziran aylarında açarken, çiçekleri koparan ya da zarar verenlere 699 bin 245 lira, kurum ve kuruluşlara ise 3 milyon 496 bin 767 lira ceza uygulanıyor.

Ayı gülü çiçeği, Kızılören'e 8 kilometre mesafedeki Kisra Vadisi'nde, 2 bölüm halindeki yaklaşık 30 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında açıyor. Küme halinde açan çiçekler, hayran bırakan manzara sunuyor. Bölgeyi tanıyanlar çiçeklerle hatıra fotoğrafları çektirerek eşsiz doğanın keyfini çıkartıyor.

Koparmanın cezası 699 bin 245 lira


Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uyguluyor.


Latince adı 'Paeonia officinalis' olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve fotokapanlar ile takip yapılıyor. Koruma altındaki çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası ise 699 bin 245 lira. Kurum ve kuruluşların zarar vermesi halinde ise uygulanacak ceza 3 milyon 496 bin 767 liraya yükseliyor.

Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı köyünün muhtarı Mesut Altınkaya, "Ayı gülü olarak bilinir ama 'şakayık' da denir. Bu güller Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altında. Zarar verildiğinden yaklaşık 699 bin lira cezası var. Nisan ayı sonunda açmaya başlıyor. Mayıs sonuna kadar açıyor. Şakayıkların biri açıyor biri kapanıyor. Yaklaşık 30 bin metrekare alanı kaplıyor. Burada bu güller tek, başka yok" dedi.

"Fotokapanlar ile takip ediliyor"


Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Asım Yıldız, "Bu şakayıklar her sene burada, bu bölgede, bu mevsimde açar. Endemik bir türdür. Ender bir bitki türü olduğu için korumamız gerekmektedir. Gülyazı köyü muhtarı ve halkı koruduğu gibi Milli Parklar ve yapan hayatını koruma gizli bölgelere koydukları foto kapan ile korumakta" diye konuştu.

#Afyonkarahisar
#Kızılören
#Kisra Vadisi
#Sandıklı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Reha Muhtar kimdir ve nerelidir?