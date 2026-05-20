Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Afyonkarahisar
TIR'lar kafa kafaya çarpışıp alev aldı: Şoförleri ağır yaralandı

TIR'lar kafa kafaya çarpışıp alev aldı: Şoförleri ağır yaralandı

16:1020/05/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpıştıktan sonra alev alan 2 TIR'ın şoförü ağır yaralandı.

Kaza, Çay- Dinar kara yolunun Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Plakaları tespit edilemeyen T.Ç. ve K.İ. idaresindeki demir ve mermer yüklü 2 TIR kafa kafaya çarpıştıktan sonra yanmaya başladı.

 İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan itfaiye alevlere müdahale etti. T.Ç. ve K.İ., sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


 Yaralılar, buradan da AFSÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Vücutlarında ciddi derecede yanıklar oluştuğu öğrenilen T.Ç. ve K.İ.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.




Hurdaya dönen TIR'lar çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

#afyonkarahisar
#trafik kazası
#tir
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR 5 bin 355 personel alımı ilanı: Güvenlik ve temizlik personeli alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte personel alımı yapılacak kadrolar