Küresel vicdana Siyonist işkence

İhracatçıya kefalet desteği 2 katına çıkıyor

İhracatçılar ve faiz hassasiyeti olan firmalara yönelik yeni destek paketleri geliyor. İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası tarafından sağlanan krediler için sunulan 10 milyar lira kefalet limitli mevcut destek paketinin limiti 20 milyar liraya çıkarılacak.



