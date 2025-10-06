Yeni Şafak
Küresel vicdana Siyonist işkence

04:006/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 06 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 06 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İhracatçıya kefalet desteği 2 katına çıkıyor

İhracatçılar ve faiz hassasiyeti olan firmalara yönelik yeni destek paketleri geliyor. İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası tarafından sağlanan krediler için sunulan 10 milyar lira kefalet limitli mevcut destek paketinin limiti 20 milyar liraya çıkarılacak.


İsrail’in işkencelerini tek tek anlattılar

İsrail’in, Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sulardaki saldırısına dair, İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı. Türk, İngiliz, Suudi Arabistanlı, Faslı, Tunuslu, Ürdünlü 59 kişi, terör devletinin alıkoyma sürecinde işlediği sistematik insan hakları ihlallerini anlattı.


Fenerbahçe tekliyor

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kalarak, bu sezon 4. kez puan kaybı yaşadı. Lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftayı değerlendiremeyen F.Bahçe, ikincilik koltuğunu da Trabzonspor’a kaptırdı.

