Küresel vicdana Siyonist işkence

İhracatçıya kefalet desteği 2 katına çıkıyor
İhracatçılar ve faiz hassasiyeti olan firmalara yönelik yeni destek paketleri geliyor. İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası tarafından sağlanan krediler için sunulan 10 milyar lira kefalet limitli mevcut destek paketinin limiti 20 milyar liraya çıkarılacak.
İsrail’in işkencelerini tek tek anlattılar
İsrail’in, Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sulardaki saldırısına dair, İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı. Türk, İngiliz, Suudi Arabistanlı, Faslı, Tunuslu, Ürdünlü 59 kişi, terör devletinin alıkoyma sürecinde işlediği sistematik insan hakları ihlallerini anlattı.
Fenerbahçe tekliyor
Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kalarak, bu sezon 4. kez puan kaybı yaşadı. Lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftayı değerlendiremeyen F.Bahçe, ikincilik koltuğunu da Trabzonspor’a kaptırdı.