Yurt genelinde bugün serin ve yağışlı hava etkili olacak. Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki serin ve yağışlı hava ne kadar sürecek?

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Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



2 /18 Hava sıcaklığından önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

3 /18 Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (perşembe) sabah saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

4 /18 Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 16 derece

5 /18 Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece

6 /18 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece

7 /18 Adana: Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece Antalya: Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece

8 /18 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 derece Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece

9 /18 Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışı yağmur ve kar yağışlı 10 derece Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17 derece

10 /18 Serin ve yağışlı hava ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, yağış, Ramazan Bayramı tatili boyunca yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak.

11 /18 Kuzeyde sıcaklık hissedilir şekilde düşecek

Yağış, özellikle yurdun batı ile iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur bekleniyor.

12 /18 Hava sıcaklığında kuzey bölgelerde hissedilir düşüş yaşanacak. Bu kesimlerde sıcaklık 3 ile 6 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli değişiklik öngörülmüyor; sıcaklığın mevsim normalinde seyretmesi bekleniyor.

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Üç büyük ilde hava nasıl olacak?

Üç büyük ilde yağışlı hava etkisini sürdürecek. İstanbul'da sıcaklık 16, Ankara'da 15 derece olacak.



14 /18 İzmir'de hafta boyunca yağış bekleniyor; sıcaklık 19 derece civarında seyredecek.

Yetkililer, bayram tatili boyunca seyahat edecek vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini öneriyor. Olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

15 /18 4 Nisan Cuma hava durumu tahmin haritası

16 /18 5 Nisan Cumartesi hava durumu tahmin haritası

17 /18 6 Nisan Pazar hava durumu tahmin haritası