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Narin Güran cinayetini aydınlatacak diyalog: 37 saniyelik konuşma dosyaya girdi

Narin Güran cinayetini aydınlatacak diyalog: 37 saniyelik konuşma dosyaya girdi

08:0821/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
AA
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında yeni bir detay ortaya çıktı. Tutuklanan amca Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen R.A'nın (15) olay günü cep telefonu ile Kürtçe yaptıkları konuşma deşifre edilerek hazırlanan tutanak dosyaya eklendi.

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Aralarında Narin Güran'ın annesi Yüksel ve ağabeyi Enes'in de bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada, tutuklu amca Salim Güran (46) ve işçisi olduğu öğrenilen R.A. arasında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.38.02'de cep telefonu ile yapılan 37 saniyelik Kürtçe görüşmenin ses kaydı yeminli tercüman tarafından incelendi.

Deşifresi yapılan konuşma, 13 Eylül'de tutanak halinde soruşturma dosyasına eklendi.


Dosyaya eklenen tutanakta ses kaydına ilişkin şu ifadeler yer alıyor:


1. Erkek şahıs: Alo (Alo)

2. Erkek şahıs: Remezan

1. Erkek şahıs: Haa (Efendim)

2. Erkek şahıs: Sona doğru senin bir şeyin düşmüş, sınırın orda, sona doğru

1. Erkek şahıs: Hııı

2. Erkek şahıs: Sınırın orada, senin bir şeyin

1. Erkek şahıs: Tamam, Hıı

2. Erkek şahıs: Sınırın orada, sınırda, taşların orda

1. Erkek şahıs: Heeee

1. Erkek şahıs: Biri yerdedir haaa

2. Erkek şahıs: Tamam ben şimdi gider alırım

1. Erkek şahıs: Ee Tamam

2. Erkek şahıs: Tamam

Salim Güran konuşmaların beyaz araçla ilgili olduğunu iddia etmişti


Soruşturma kapsamında amca Salim Güran 2 Eylül'de tutuklanmış, gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 14 Eylül'de tutuklanmıştı.

R.A'nın tutuklanma gerekçesinde, Narin'i arama çalışmalarının "hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı" tespiti yer almıştı.

Salim Güran'ın cezaevinden getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından 14 Eylül'de yeniden ifadesi alınmış, olay günü, tutuklu Mehmet Selim Atasoy'un oğlu R.A. ile farklı saatlerde yaptığı telefon görüşmeleri de sorulan Salim Güran, tarla ile ilgili konular konuşmuş olabileceklerini, konuşmaların içeriğini hatırlamadığını söylemişti.

R.A. ile saat 18.37, 18.42, 18.51 ve 18.54'te yaptığı görüşmenin içeriği de sorulan Salim Güran, konuşmaların "şüpheli" olarak değerlendirdikleri beyaz araçla (olay günü kullandığı kardeşi Fuat Güran'a ait araç) ilgili olduğunu iddia etmişti.

#Diyarbakır
#Bağlar
#Narin Güran

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