Okul kayıtlarında yeni dönem: Milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiriyor

Bazı okulların popüler olduğu iddia ediliyor

Tekin, dün Ankara'da programsız bir biçimde bir okul ziyareti yaptıklarını hatırlatarak,

"Ziyaretimizde öğretmen arkadaşlarımız, aslında bizim de gündemimizde olan bir konuyu ısrarlı bir biçimde dile getirdiler. O da şu, biz ilkokullarımız, ortaokullarımızın, kurumlarımızın tamamında sınava, sınavla öğrenci alanlar hariç, adrese dayalı yerleştirme yapıyoruz. Ama bazı yerlerde, bazı okullarla ilgili lehte ya da aleyhte kamuoyu oluşturuluyor. Bazı okulların popüler olduğu iddia ediliyor ve illerde, ilçelerden ilçe müdürlerimiz, il müdürlerimiz, kaymakamlarımız ve valilerimiz çocuklarını o okullara yazdırmak isteyen, aslında adresi o okulda olmadığı halde o okula yazdırmak isteyen kişilerin baskılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bunun sonucunda da Türkiye genelinde ilkokullarda ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 20-22 bandına düşmüşken, dün gittiğimiz okul böyleydi, 37-38 kişilik sınıflar var. Ama hemen yakınındaki bir okulda öğrenci mevcutları 20'li rakamların altına düşen sınıflar var"



















