Ordu'da tomruk kamyonu devrildi: 21 ton tomruk yola saçıldı

Ordu’da tomruk kamyonu devrildi: 21 ton tomruk yola saçıldı

23:2017/09/2025, Çarşamba
IHA
Ordu’nun Akkuş ilçesinde seyir halinde olan tomruk yüklü kamyon devrildi. Kazada 21 ton tomruk yola saçılırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Çamalan Mahallesi Ünye-Akkuş-Niksar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin E.’nin (42) kullandığı 52 ABM 343 plakalı kamyon, seyir halindeyken virajı döndüğü sırada makasının kırılması sonucu, kasasında bulunan 21 ton tomrukla birlikte devrildi.

Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla kamyondan çıkarılan sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Akkuş-Niksar karayolu, devrilen kamyon ve tomrukların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, sürücünün yüklediği tomrukları Ordu’da bulunan bir fabrikaya götürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

