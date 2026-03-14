Restorasyonun ardından ibadete açılan Selimiye Cami avlusunda iftar

'HER TÜRLÜ ZULME VE ADALETSİZLİĞE KARŞI KARDEŞLİK DERSİ VEREN BİRLİKTELİKLER YAŞIYORUZ'





Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ramazan sofrasında birliktelik ve kardeşliğin tezahür ettiğini belirterek, "Cenab-ı Hak mükerrem varlık olarak yarattığı bizleri, yaratılışta eş ve kardeş kılmıştır. Bu akşam bu sofrada yaşanan; bu kardeşliğin, bu birlikteliğin tezahürüdür. Bizler için rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan bu güzel günlerde böyle bir ihtişamlı kalabalıkla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ulu mabet Selimiye Cami'miz bütün ihtişamıyla ortada. Bugün ikinci bir ihtişamı ise bizler birlik beraberlik içerisinde bu sevgi ve muhabbet noktasında bir araya gelerek ikinci bir büyük ihtişamı, kardeşliği, birliği ve beraberliği yaşıyoruz...