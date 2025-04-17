Sarıhumma o ülkeyi alarma geçirdi! Acil durum ilan edildi: 74 vaka ve 34 ölüm

Kolombiya hükümeti, sarıhumma vakalarındaki hızlı artışıyla birlikte ülke genelinde acil durum ilan ettiğini duyurdu. Kolombiya Sağlık Bakanı Guillermo Alfonso Jaramillo, yaptığı açıklamada, salgının başladığı günden bu yana 74 doğrulanmış vakası kaydedildiğini ve bu vakaların 34'ünün ölümle sonuçlandığını duyurdu. Ülke genelinde enfeksiyonun yayılımını engellemek amacıyla bölgesel sağlık önlemlerini arttırıldı.
Bakan Jaramillo, bu artışın özellikle Kolombiya'nın orta-batı bölgesindeki Tolima eyaletinde endişe verici boyutlara ulaştığını vurguladı. Tolima’da şu ana kadar 22 vaka tespit edilerek bölgedeki durumun kritik hale geldiği bildirildi.
Sarıhumma, sivrisineklerle bulaşan ve hızla yayılan bir hastalık olarak biliniyor. Kolombiya hükümeti, enfeksiyonun yayılmasını önlemek amacıyla bölgesel sağlık önlemlerini artırırken, halk sağlığı konusunda da çeşitli uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Jaramillo, sarıhummanın daha fazla yayılmasını engellemek için yerel yönetimlerin ve sağlık kuruluşlarının yakın işbirliği içinde çalıştığını ve acil durum ilanının bu çabaların bir parçası olduğunu belirtti.
Ayrıca, Kolombiya hükümeti, vatandaşları korumak amacıyla sivrisineklerin üremesini engellemeye yönelik önlemlerin artırılacağını açıkladı.
SARIHUMMA VİRÜSÜ NEDİR?
Sarıhumma virüsü, Aedes veya Haemagogus türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır.
Belirti oluşanlar için kuluçka süresi 3-6 gündür. Hastalığın ilk belirtileri ani ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, genel vücut ağrıları, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizliktir.
Hastaların yaklaşık yüzde 15’inde daha şiddetli bir faza geçiş olur. Sonunda şok ve çoklu organ yetmezliği gelişir.
Bu hastaların yarısı ilk belirtilerin başlamasından 10-14 gün sonra hayatlarını kaybeder.
Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde yer alan bilgilere göre ise bu hastalığa spesifik bir tedavi yoktur, destekleyici tedaviler uygulanır. Hastanede yakın takip ve erken dönemde destekleyici tedavi ile sağkalım artar. Ateş ve ağrı için asetaminofen kullanılması önerilir, kanamaya meyli artırabileceğinden aspirin ve ibuprofen içeren ağrı kesiciler kullanılmamalıdır.
Ciddi klinik tablo gelişen hastaların yaklaşık yarısı 7-10 gün içerisinde hayatını kaybeder.