Sarıhumma o ülkeyi alarma geçirdi! Acil durum ilan edildi: 74 vaka ve 34 ölüm

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde yer alan bilgilere göre ise bu hastalığa spesifik bir tedavi yoktur, destekleyici tedaviler uygulanır. Hastanede yakın takip ve erken dönemde destekleyici tedavi ile sağkalım artar. Ateş ve ağrı için asetaminofen kullanılması önerilir, kanamaya meyli artırabileceğinden aspirin ve ibuprofen içeren ağrı kesiciler kullanılmamalıdır.