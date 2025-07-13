Şehir Rehberi

Anadolu’dan İstanbul’a sanat köprüsü
İstanbul Modern’in hayata geçirdiği eğitim programı “Sanat Yolunda”, ilk yılını başarıyla tamamladı. Anadolu’daki güzel sanatlar mezunlarına yönelik düzenlenen program kapsamında Nevşehir, Mardin, Trabzon ve Van illerinden toplam 100 katılımcı, sanatsal gelişimlerine katkı sunacak kapsamlı bir eğitim sürecine dahil oldu. 25–35 yaş aralığındaki güzel sanatlar mezunlarına yönelik geliştirilen programda katılımcılar; sanat tarihçileri ve akademisyenler eşliğinde yürütülen yüz yüze ve çevrimiçi eğitimlerde modern ve çağdaş sanatın tarihsel gelişimi, farklı sanat disiplinlerinin birbiriyle ilişkisi ve düşünce tarihi gibi konular üzerine bilgi edindi. Ayrıca, sanatçılarla gerçekleştirilen atölye çalışmaları sayesinde mesleki pratiklerini geliştirme fırsatı buldu.
Tarihin avlusunda sinema ile düşünmek
Fatih Belediyesi’nin Medrese Davutpaşa’da başlattığı “Avluda Sinema” programı, yaz boyunca her perşembe akşamı izleyiciyi tarihî bir yapının atmosferinde sinema ile düşünmeye davet ediyor. Programında toplumsal adalet, çevre, göç, hafıza, kadın temsilleri, kentleşme gibi farklı başlıklarda seçilmiş filmlerin yer aldığı her gösterim yalnızca bir sinema gecesi değil, aynı zamanda kamusal tartışma alanı sunuyor. Katılımın ücretsiz olduğu ve tüm halkın davetli olduğu program, kültürün yalnızca sunulan değil, birlikte üretilen bir şey olduğunu hatırlatıyor.
Engelleri dijitalde kaldıran girişim
Sabancı Vakfı’nın 16. Sezon Fark Yaratanlarından Atakan Nalbant, engelli bireylerin dijital dünyaya eşit ve bağımsız olarak erişimini sağlamak amacıyla yapay zeka tabanlı Binclusive’i geliştirdi. Engelli bireylerin internet sitelerine ve mobil uygulamalara erişimde yaşadığı zorluklardan yola çıkan Nalbant, bu girişim ile kurumların web siteleri ve mobil uygulamalarını, farklı engel gruplarındaki ziyaretçiler için erişilebilir hale getiriyor.
Müzede keşif dolu bir tatil
Rahmi M. Koç Müzesi’nin her yıl ilgi gören yaz atölyeleri, bu yıl da çocukları zengin bir içerikle karşılıyor. Temmuz ve Ağustos ayları boyunca sürecek “Müzede Yaz” atölyeleri, 5–12 yaş grubundaki çocuklara bilimi, sanatı, teknolojiyi ve doğayı bir arada keşfetme imkânı sunuyor. Müzenin koleksiyonundan hareketle hazırlanan atölyeler, çocukların hayal güçlerini beslerken aynı zamanda yeni bakış açıları kazanmalarına katkı sağlıyor. Hafta içi ve hafta sonu oturumlarıyla planlanan bu renkli programda katılımcılar, müzenin uzman eğitmenleri eşliğinde astronomiden arkeolojiye, sinemadan biyolojiye uzanan çeşitli temaları keşfedecek.
AKM sahnesinde zaferin ezgisi yükseliyor
Sanatın buluşma noktası Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin “Zaferin Adı Türkiye-Vatan Uğruna” konseriyle vatan ezgilerini sahnesine taşıyor. 14 Temmuz’da gerçekleşecek konser, vatan ve barış teması etrafında şekillenen sözlü ve enstrümantal eserleri bir araya getiriyor. Programda, İlke Karcılıoğlu’nun “Yitirilen Zamanın Aranışı” ve Béla Bartók’un “Rumen Halk Dansları” yer alırken, Ahmet Adnan Saygun, Turgay Erdener ve Nevit Kodallı gibi önemli bestecilerin yapıtları da müzikseverlerle buluşacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri İrem Büşra Bayır, Arda Durgut, Uğur Etiler ve Sevim Ateş de yorumlarıyla geceye eşlik edecek.
15 Temmuz’a fotoğraflarla tanıklık
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Temmuz Etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü iki farklı etkinlikle anıyor. İlk olarak 14 Temmuz Pazartesi günü saat 15.30’da “Fotoğraflarla 15 Temmuz Sergisi”ni Rami Kütüphanesi’nde ziyarete açıyor. 16 Temmuz günü saat 9.30’da ise Hafıza 15 Temmuz Makamı’nı ziyaret ve hatim duası ile şehitlerimizi anıyor. Her iki programa da kayıt gerekmeden katılım sağlayabilirsiniz.
Ara Güler’in renkli Anadolu’su
Ara Güler’in uzun yıllar boyunca Anadolu’ya yaptığı gezilerden derlenen ve renkli fotoğraflarına yer verilen “Ara Güler’in Renkli Anadolu’su” sergisi, Yunanistan’ın Rodos Adası’nda bulunan Modern Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. 1957 ve 2003 yılları arası geniş bir dönemi kapsayan fotoğraflar Ara Güler’in renkli fotoğrafta da ne denli usta olduğunu, Anadolu toprakları ve insanına olan sevgisini gösteriyor.
Ahmet Rasim’in İstanbul hafızası
Ketebe Yayınları, Ketebe Klasik serisine yeni bir kitap daha ekliyor. Ahmet Rasim’in hem dil işçiliğini hem de gözlem gücünü en yoğun biçimde ortaya koyduğu metinler bütünü eseri “Şehir Mektupları” okuyucuyla buluşuyor. 1897–1899 yılları arasında yayımlanan bu yazılar, İstanbul’un sosyokültürel anatomisini oluşturuyor. Türk edebiyatında kentsel hafızayı taşıyan ilk metinler arasında yer alan Şehir Mektupları; tarih, sosyoloji, edebiyat gibi birçok alanda temel başvuru kaynağı olma niteliğini koruyor.