Şehir Rehberi

Tarihin avlusunda sinema ile düşünmek

Fatih Belediyesi’nin Medrese Davutpaşa’da başlattığı “Avluda Sinema” programı, yaz boyunca her perşembe akşamı izleyiciyi tarihî bir yapının atmosferinde sinema ile düşünmeye davet ediyor. Programında toplumsal adalet, çevre, göç, hafıza, kadın temsilleri, kentleşme gibi farklı başlıklarda seçilmiş filmlerin yer aldığı her gösterim yalnızca bir sinema gecesi değil, aynı zamanda kamusal tartışma alanı sunuyor. Katılımın ücretsiz olduğu ve tüm halkın davetli olduğu program, kültürün yalnızca sunulan değil, birlikte üretilen bir şey olduğunu hatırlatıyor.