Tesadüfen 7 bin sikke bulan kepçe operatöründen kaçmak için akılalmaz yöntem

Tesadüfen 7 bin sikke bulan kepçe operatöründen kaçmak için akılalmaz yöntem

08:4918/03/2026, Çarşamba
G: 18/03/2026, Çarşamba
İzmir’in Çeşme ilçesinde, binlerce yıllık tarihî mirası illegal yollarla yurt dışına kaçırmaya çalışan tır şoförünün planı, gümrük muhafaza ekiplerinin radarına takıldı.

Çeşme Ulusoy Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, İtalya’ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 parça sikke ve figür ele geçirildi. Olay, 25 Şubat’ta Trieste Limanı’na gitmek üzere limana gelen araçların rutin denetimi sırasında yaşandı.


İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 280 tırı incelemeye aldığı sırada sürücü A.T’nin (32) tedirgin hareketlerinden şüphelendi. X-ray taramasına yönlendirilen tırın şoför kabininde, normalin dışında bir yoğunluk tespit edildi.


Detaylı arama için hangara çekilen araçta, yatağın arka kısmına plastik malzemelerle sonradan eklenmiş gizli bir bölme bulundu. Bölmeye saklanmış 15 paket içerisinde tam 7 bin 550 adet tarihî eser gün yüzüne çıkarıldı.

BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR


Tutuklanan sürücü A.T’nin ifadesindeki detaylar ise dikkati çekti. İki yıl önce kepçe operatörlüğü yaparken bir hafriyat sırasında eserleri tesadüfen bulduğunu iddia eden zanlı, korktuğu için durumu yetkililere bildirmediğini savundu. Zanlı, eserleri iki yıl sakladıktan sonra şoför olarak işe başladığı lojistik firmasının tırına gizli bölme yaparak yurt dışında satmayı planladığını itiraf etti.



