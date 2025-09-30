Yeni Şafak
Türkiye filoyu 24 saat izliyor

Türkiye filoyu 24 saat izliyor

04:0030/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Koruyucu gölge

Türkiye bir açıklama yapmadı ama eylemiyle konuştu. Bugün tahliye ettiği teknede tek bir Türk vatandaşı yoktu. Türkiye, 40’tan fazla vatandaşının olduğu filoda milliyet ayrımı yapmayarak, bu insani misyonun tamamının güvenliğini önemsediğini gösterdi. Bu, lafla değil, icraatla ortaya konan bir garantörlüktür ve tarihe not düşülmesi gereken bir tavırdır. Koruyucu bir gölge gibi, mesafeli ama her an yanı başımızda…

Kayıt dışına risk odaklı denetim

Ekonomi yönetimi; kayıt dışıyla mücadele ve denetimlerin sıklaştırılması için 20 maddelik düzenleme paketi hazırladı. Meclis'e sunulacak olan yasa teklifinin taslağına göre, kayıt dışılıkla mücadelede yapay zekâ ile risk analizinin etkinliği artırılacak. Kira sözleşmeleri de e-Devlet'ten güvenilir şekilde hazırlanacak.

En iyisini yapacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi iddialı konuşurken, “Galatasaray gibi oynayacağız, Galatasaray gibi düşüneceğiz. En sert sınavlarımızdan biri olacak ama inanan bir oyuncu grubuna sahibim” sözlerini sarf etti

