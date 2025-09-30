Türkiye filoyu 24 saat izliyor

Koruyucu gölge

Türkiye bir açıklama yapmadı ama eylemiyle konuştu. Bugün tahliye ettiği teknede tek bir Türk vatandaşı yoktu. Türkiye, 40’tan fazla vatandaşının olduğu filoda milliyet ayrımı yapmayarak, bu insani misyonun tamamının güvenliğini önemsediğini gösterdi. Bu, lafla değil, icraatla ortaya konan bir garantörlüktür ve tarihe not düşülmesi gereken bir tavırdır. Koruyucu bir gölge gibi, mesafeli ama her an yanı başımızda…