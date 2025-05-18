Mayıs ayına rağmen birçok şehirde serin hava etkisini sürdürüyor. Özellikle İstanbul’da güneşli ve sıcak günlerin özlemi giderek artıyor. Peki yaz ne zaman geliyor? Yağışlar ne zaman sona erecek? Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların ne zaman yükseleceğini ve hangi illerde yazın başladığını açıkladı. Tatil planı yapanlar bu açıklamaya dikkat!