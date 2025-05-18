İstanbul’da bahar havası bir türlü etkisini göstermedi. Vatandaşlar güneşli günleri dört gözle beklerken, uzmanlardan beklenen açıklama geldi. Türkiye genelindeki hava durumu değişiyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaz havası için net bir tarih verdi. Hangi gün hava ısınıyor? Hangi bölgelerde etkili olacak? İşte beklenen sıcaklıklar ve tatil planlarını şekillendirecek açıklamalar...
Yaz havaları için tarih verdi
Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye genelindeki hava durumu ile ilgili son tahminlerini paylaştı.
İşte dikkat çeken o açıklamaların detayları;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde ve Karadeniz Bölgesi'nde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
İstanbul başta olmak üzere birçok kentte serin hava devam ederken, Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen CNN TÜRK canlı yayınında yaz mevsimi için beklenen tarihi açıkladı.
Prof. Dr. Şen, “Bugün sıcaklıklarda, kuzey bölgelerinde, Marmara'da, Karadeniz'de 2-3 derecelik bir düşüş var bu yağışla birlikte. Bu yağış bugün bitiyor esasında...” diyerek yağışların etkisini yitirmeye başladığını belirtti.
İstanbul’da sıcaklığın 18 dereceyi geçmeyeceğini aktaran Şen, çarşamba gününden sonra sıcaklıkların artacağını ve yaz havasının etkili olacağını söyledi. Hafta sonu ise sıcaklıkların 26-27 dereceye ulaşabileceğini kaydetti.
Diğer bölgelerde yaz havasının başladığını söyleyen Şen, “Güneydoğu Anadolu'da, Adana civarlarında sıcaklıklar 30-35 derecelerinde bulunacak. Oralar artık yaz gelmiş vaziyette…” sözleriyle güney illerindeki durumu aktardı.
Türkiye üzerinde kuzeyden ve güneyden esen rüzgarların birleştiği noktalarda kuvvetli yağışların görülebileceğini belirten Şen, Doğu Karadeniz haricinde yağış beklentisi olmadığını söyledi.
Tarım için yağışa da dikkat çeken Şen, kuraklık ve don nedeniyle İç Anadolu'da ürünlerin %30'unun filizlenemediğini, bu nedenle yağmura ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Bayramda hava durumu nasıl olacak?
“Bayramda da aşırı bir hava olaylarının olacağını ben tahmin etmiyorum… iç turizm açısından elverişli günler Türkiye'de olacaktır,” diyerek bayram tatili planları yapanlara da olumlu bir tablo çizdi.