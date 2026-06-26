YKS'de yapay zekayla kopya çekti: Geleceğini karartan genç kendini böyle savundu

İstanbul Çekmeköy’de gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl teknolojiyle hilenin birleştiği benzerine az rastlanır bir kopya girişimine sahne oldu. Sınav salonundaki güvenlik önlemlerini aşarak içeriye cep telefonu sokmayı başaran 20 yaşındaki üniversite adayı Mustafa Eren K., soruların fotoğrafını çekip yapay zeka uygulaması ChatGPT aracılığıyla çözdürmeye çalıştı. Sınav çıkışında durumundan şüphelenen görevlilerin dikkati sayesinde yakayı ele veren genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 254 noktada düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları, 21 Haziran 2026'da tamamlandı.
Sınavı yapay zekaya çözdürdü
Sabah gazetesinde yer alan habere göre İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 20 yaşındaki Mustafa Eren K., Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sınavı'na cep telefonu soktu ve yapay zekayla kopya çekmeye teşebbüs etti.
Görevlilerin üst araması sırasında durumu fark etmediği belirtildi.
Sınavın sonunda salondan çıkmak isteyen Mustafa Eren K., burada şüphe üzerine durduruldu ve çıkıştaki görevli, cebindeki telefonu buldu.
"Bir anda aklıma geldi"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan üniversite adayı, sınava tek başına geldiğini, emanet bırakabileceği kimse olmadığı için telefonunu yanında soktuğunu savundu:
"Sınava tek başıma gelmem ve emanet bırakabileceğim herhangi bir yer bulamamam nedeniyle cep telefonun internetini kapattım. Sonrasında sessize ve rahatsız etme moduna alarak şortumun içerisine koydum ve içeri girdim.
Sınav başladıktan sonra bir anda aklıma yanımda bulunan telefonla soruların fotoğrafını çekerek ChatGPT uygulamasında cevaplarını aratmak geldi. Bu amaçla telefonumu çıkarttım ve AYT Sınav Fen soru kitapçığının 37 ve 39'uncu sayfalarının fotoğrafını çektim."
Cezaevine gönderildi
Mustafa Eren K., ilk etapta niyetinin kopya çekmek olmadığını söylese de sonuç değişmedi.
"Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.