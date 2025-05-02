Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 70'e ulaştı

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 70 olarak ölçüldü. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan bir diğer baraj Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 51 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıllarda bu aylarda yapılan ölçümlerde su seviyesi yüzde 95'lere kadar çıkmış ve baraj kapakları açılmıştı.