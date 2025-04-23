Canan Karatay 'Padişah baharatı' diyerek önerdi: 1 yemek kaşığını sıcak suya katmak yetiyor

Sofraların vazgeçilmezi baharatlar lezzetli olduğu kadar sağlık açısından da faydalı. Ancak bir baharat var ki... Prof. Dr. Canan Karatay, İbn-i Sina’nın yüzyıllar önce önerdiği, 'padişah baharatı' olarak bilinen bir bitkiye dikkat çekti. Canan Karatay, karaciğer dostu olan baharatın çay olarak tüketilmesini sık sık öneriyor.

1 /9 Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, 'padişah baharatı' olarak anılan bitkinin tohumunu çay olarak tüketilmesini tavsiye etti.

2 /9 İşte faydaları saymakla bitmeyen sumak tohumunun mucizevi etkileri...

3 /9 Bağışıklığı güçlendiriyor İçeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara karşı koruyucu olabilir.

4 /9 Sindirim sorunlarına karşı önleyici Mideyi rahatlatıcı etkisi vardır, sindirimi kolaylaştırır ve şişkinliği azaltabilir.

5 /9 Diyabet riskini azaltıyor Sumak, kan şekerini dengeleyici etkisiyle diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Vücutta iltihabı azaltarak eklem ağrıları ve romatizmal hastalıklara karşı fayda sağlayabilir.

6 /9 Kalp sağlığını destekler Kan basıncını düzenleyici etkisiyle kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir, böylece kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

7 /9 Canan Karatay, İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği sumak tohumunu bir yemek kaşığı kadar bir su bardağıyla beraber cezveye koyulup kaynatılmasını öneriyor.

8 /9 Sumak tohumu çayı nasıl yapılır? 1 su bardağı suyu kaynatın. İçine 1 yemek kaşığı sumak ekleyin. Yaklaşık 5 dakika kadar demlemeye bırakın.



