3. Barış Çiçeği (Peace Lily)

Amerika ve Güneydoğu Asya’nın tropikal bölgelerine özgü bu bitki hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için idealdir.

Görsel olarak etkileyici olmasının ötesinde, formaldehit, amonyak gibi zararlı maddeleri havadan arındırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca, alerji ve astımı tetikleyen havadaki küfleri de filtreler.

Bakım Önerileri:



