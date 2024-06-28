Dikkat! Vücudun tüm dengesini bozuyor: İşte 'insülin direncinin' 5 önemli belirtisi

Uzm. Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, insülin direncinin belirtilerini ise şöyle açıkladı:

“Ağır bir yemek sonrası veya şekerli bir gıda yedikten sonra gereğinden fazla bir ağırlık hissi, uyku hali oluşması. Yemekten sonra şekerin kontrolsüz olarak düşmeye başlamasıyla el titremesi, terleme, mide kazınması şikayetleri, kilo almanın kontrol edilememesi, iştah artışı. İnsülin direnci yüksek olan kişilerde özellikle kilo vermek zordur. Vücut sürekli yağ depolanmasını söyler. Bu nedenle yağların yakılması mümkün olmaz. Orantısız salgılanan insülin kan şekerinde düşmelere yol açtığından nasıl insan susuz kalır ve canı devamlı su içmek isterse, şekerli yiyeceklere karşı kontrol edilemez bir iştah oluşur. Bu nedenle insülin direnci olan hastalar verilen diyete uyamazlar ve kilo veremezler.”