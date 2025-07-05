Kan grubu ve kişinin öfke seviyesi arasında bir bağ olduğu son yıllarda yapılan araştırmalarla daha görünür hale geldi. Bulgulara göre, bazı kan gruplarına sahip bireyler, öfke ve saldırganlık gibi duygusal tepkilere daha eğilimli olabiliyor.





Japonya’da uzun süredir kişilik analizi ve insan ilişkilerinde referans alınan bu inanç, yalnızca kültürel bir algıdan ibaret değil. 1920’lerin sonlarında Japon araştırmacı psikolog Tokeji Furukawa, bu anlayışa bilimsel bir zemin kazandırmak için "Mizaç ve Kan Grupları Üzerine Bir Çalışma" başlıklı bir makale yayımladı. Çalışmasında, deneklerine 11 soruluk bir anket uygulayarak kendi kişiliklerini değerlendirmelerini istedi ve bu yanıtların kan gruplarıyla örtüştüğünü savundu.