Kendiniz veya çevrenizdekilerin öfke seviyelerinin kan gruplarıyla bağlantılı olabileceğini hiç düşünmüş müydünüz? Son yıllarda yapılan araştırmalar, insanların stres ve baskı altındaki tepkilerinin sadece yetiştirme tarzına değil, doğuştan gelen biyolojik bazı özelliklere de bağlı olduğunu gösteriyor. Özellikle bir kan grubunun, öfkeye daha yatkın olduğu dikkat çekiyor. Detaylar araştırmada...
Kimi insanlar en ufak stresle bile öfkesine yenik düşerken, kimileri en gergin anlarda bile soğukkanlı kalabiliyor. Peki bu farkın nedeni sadece karakter yapımız mı? Yapılan son araştırmalar, öfke ve agresif tepkilerin, kişinin kan grubuyla doğrudan bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, bazı kan grubu taşıyıcılarının baskı altında çok daha sert ve ani tepkiler verdiğini belirtiyor.
Kan grubu ve kişinin öfke seviyesi arasında bir bağ olduğu son yıllarda yapılan araştırmalarla daha görünür hale geldi. Bulgulara göre, bazı kan gruplarına sahip bireyler, öfke ve saldırganlık gibi duygusal tepkilere daha eğilimli olabiliyor.
Japonya’da uzun süredir kişilik analizi ve insan ilişkilerinde referans alınan bu inanç, yalnızca kültürel bir algıdan ibaret değil. 1920’lerin sonlarında Japon araştırmacı psikolog Tokeji Furukawa, bu anlayışa bilimsel bir zemin kazandırmak için "Mizaç ve Kan Grupları Üzerine Bir Çalışma" başlıklı bir makale yayımladı. Çalışmasında, deneklerine 11 soruluk bir anket uygulayarak kendi kişiliklerini değerlendirmelerini istedi ve bu yanıtların kan gruplarıyla örtüştüğünü savundu.
STRES ALTINDA ÖFKELERİ TETİKLENEBİLİYOR
Araştırmalar, B kan grubuna sahip bireylerin öfke duygusuna daha yatkın olabileceğini ortaya koyuyor. Bu kişiler, özellikle stresli ya da baskı dolu ortamlarda daha saldırgan tepkiler verebiliyor. Ayrıca, B grubu taşıyıcılarının stres faktörlerine karşı diğer gruplara kıyasla daha hassas olabileceği ve bu hassasiyetin duygusal tepkileri tetiklediği düşünülüyor.
B grubu bireylerin çevresel faktörlerden daha kolay etkilenebildiği, bu nedenle de duygusal tepkilerini yönetmekte zorlandıkları vurgulanıyor.
Sosyal baskı altındayken, duygusal dengeyi korumakta güçlük çekebiliyorlar. Bu kişilerde çevresel değişimlere karşı yüksek bir tepki verme eğilimi olduğu ve bu durumun duygusal iniş çıkışlara neden olabileceği belirtiliyor.
Özellikle belirsizlik ya da yoğun stres dönemlerinde, bu bireylerin daha çok içsel çatışma yaşadığı gözlemleniyor. Ayrıca, toplumun önyargılı yaklaşımları veya dışlayıcı tutumları da bu kişilerin ruh halini olumsuz etkileyebiliyor.
Ayrıca B kan grubuna sahip insanların zaman zaman yanlış anlaşılma ya da yalnızlık duygusu yaşadıkları çevreleriyle kurdukları ilişkilerde kırılganlaşabildiği ifade ediliyor.
Öte yandan, uzmanlar B grubunun sadece zayıf yönleriyle değil, güçlü taraflarıyla da ele alınması gerektiğini vurguluyor. Araştırmalarda, bu kişilerin özgün düşünme becerileri, uyum yetenekleri ve yaratıcılıkları gibi olumlu yönlerinin göz ardı edilmemesi gerektiği belirtiliyor.